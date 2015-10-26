Mannino alla sbarra, è il giorno della sentenza

Giuseppe Mannino è imputato per reato elettorale

95047.it Giuseppe Mannino rischia 4 anni di carcere per reato elettorale: questa infatti la richiesta di pena avanzata dalla procura al Gup. Il 50enne, processato con rito abbreviato, fu arrestato alla fine del 2013 nell'ambito di un'inchiesta che aveva gettato ombre nell'andamento delle ultime elezioni amministrative di Adrano. L'imputato, padre di Francesco Mannino (estraneo alla vicenda giudiziaria) eletto alle amministrative di giugno nella lista “Giovani in Movimento", secondo gli inquirenti "avrebbero posto in essere tutta una serie di condotte illecite allo scopo di ottenere voti a vantaggio del consigliere comunale". A breve si attende la sentenza del Gup. L'avvocato difensore, Francesco Messina, ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito.