Manomesso il gruppo frigo del Pronto Soccorso dell'ospedale

Il danno ammonta ad almeno 50 mila euro: la denuncia del neo-direttore Giammanco

95047.it Manomesso il gruppo frigo collegato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore”. Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Asp Catania e dai primissimi accertamenti è evidente che siano state scollegate dalla sede le sonde di temperatura e bloccata la ventola, con conseguente irreparabile guasto di un compressore. Il sabotaggio è stato denunciato ai Carabinieri.

"È un gesto irresponsabile, sul quale gli inquirenti sono sicuro faranno presto chiarezza - afferma il neo-direttore dell’Asp Catania Giuseppe Giammanco, -. La criticità è stata affrontata con prontezza e risolta nel modo più idoneo. Rimane, tuttavia, il grave danno arrecato non solo alle istituzioni e ai luoghi, ma soprattutto ai cittadini, in particolare in un servizio deputato alla gestione delle emergenze-urgenze".

Per ridurre al minimo i disagi agli utenti sono stati acquistati, con urgenza, 5 condizionatori (3 mobili e 2 fissi), non potendosi procedere, al momento, all'acquisto del dispositivo a causa della chiusura, per ferie, delle attività commerciali dei fornitori. Il danno arrecato è di circa 50 mila euro. Sono in corso i lavori per istallare e attivare i condizionatori.