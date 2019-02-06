MANTIENE LA PROMESSA FATTA IN TV E ASSUME IL DISOCCUPATO
06 febbraio 2019 14:16
Andrea ,il ragazzo di Misterbianco, che aveva ricevuto una proposta di lavoro durante la puntata di "C’è posta per Te" del 2 Febbraio 2019, ha realmente trovato un’occupazione concreta grazie alla solidarietà di Carmelo Stivala e della sua società, la Mondialpol.
Adesso fa parte della Mondialpol, società siciliana che si occupa di sicurezza.
Carmelo Stivala pubblica la prima foto di Andrea, con la divisa da custode.