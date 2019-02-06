MANTIENE LA PROMESSA FATTA IN TV E ASSUME IL DISOCCUPATO

Andrea ,il ragazzo di Misterbianco, che aveva ricevuto una proposta di lavoro durante la puntata di "C’è posta per Te" del 2 Febbraio 2019, ha realmente trovato un’occupazione concreta grazie alla sol...

Andrea ,il ragazzo di Misterbianco, che aveva ricevuto una proposta di lavoro durante la puntata di "C’è posta per Te" del 2 Febbraio 2019, ha realmente trovato un’occupazione concreta grazie alla solidarietà di Carmelo Stivala e della sua società, la Mondialpol.

Adesso fa parte della Mondialpol, società siciliana che si occupa di sicurezza.

Carmelo Stivala pubblica la prima foto di Andrea, con la divisa da custode.