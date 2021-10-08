MANTOVA: SCOPERTI 280 CHILI DI DROGA NASCOSTI TRA 20 TONNELLATE DI CIPOLLE

Quasi 3 quintali di sostanze stupefacenti (hashish) erano nascoste all'interno di un tir con targa spagnola fermato lunedì mattina dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Quest...

Un maxi sequestro di hashish, 280 chilogrammi per l'esattezza, il più grande mai effettuato in provincia di Mantova, reso possibile dall'attività incessante di controllo degli agenti che lo scorso lunedì sono stati insospettiti dall'odore proveniente da quel tir fermo con il motore acceso.

Per questo i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione veicolare e personale e sono riusciti a trovare e sequestrare l'imponente quantitativo di hashish.

Lo stupefacente, ritrovato all'interno della cella frigo del rimorchio, era occultato tra oltre 20 tonnellate di cipolle, confezionato in sacchetti di cellophane sottovuoto di circa 100 grammi ciascuno, pronta per essere immessa sul mercato nazionale.

Al termine delle operazioni di Polizia l'autista veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova, che sta coordinando le indagini della Squadra Mobile e dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici di Piazza Sordello per il foto-segnalamento da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e per l'esecuzione delle necessarie attività di Polizia Giudiziaria era quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Mantova.

Nella giornata odierna, presso il Tribunale di Mantova, avrà luogo l'udienza di convalida dell'arresto.

Sono tuttora in corso attività investigative, da parte della Squadra Mobile e della Procura della Repubblica, volte alla individuazione di elementi utili al fine di ricostruire la vicenda.