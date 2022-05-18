MARCHIO CE FALSO, SEQUESTRATI OLTRE 850 ARTICOLI IN MAGAZZINO CINESE A SCORDIA: SANZIONATO IL TITOLARE

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 850 beni non conformi alla marcatura CE, costituiti per la maggior parte da prodotti ludici per bambini q...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 850 beni non conformi alla marcatura CE, costituiti per la maggior parte da prodotti ludici per bambini quali Kit Ping-Pong, bersagli con freccette, peluche, nonché prodotti elettrici per uso domestico quali carica batterie, adattatori bluetooth, cuffie auricolari, lampade da interni e da campo, sensori per parcheggio.

I finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno ispezionato, a Scordia, una ditta individuale gestita da un cittadino cinese, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti poiché non conformi alla normativa comunitaria attestante la qualità degli specifici dispositivi elettrici e ludici per un totale di oltre 850 singoli articoli posti sotto sequestro amministrativo.

L'operazione ha permesso dunque di smantellare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per composizione e qualità pronti per la successiva immissione in commercio dimostrando la grande attenzione del Corpo verso la repressione di tali fenomenologie illecite. Al termine delle attività, l’imprenditore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre i prodotti non sicuri sono stati posti in sequestro amministrativo e ritirati dal mercato al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori nonché la leale pratica concorrenziale di mercato.