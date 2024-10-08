MARCIAPIEDE BLOCCATO , PEDONI COSTRETTI A CAMMINARE IN STRADA, LA VOCE DEI CITTADINI SU 95047

Corso Italia adiacente Parco del Sole: la segnalazione di un cittadinoAttraverso la nostra rubrica “La tua voce su 95047” continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei lettori, che ringraz...

Corso Italia adiacente Parco del Sole: la segnalazione di un cittadino

Attraverso la nostra rubrica “La tua voce su 95047” continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte dei lettori, che ringraziamo per la fiducia riposta nel nostro spazio dedicato all'ascolto delle problematiche della comunità.

Oggi vogliamo riportare la segnalazione di un cittadino riguardante la situazione di Corso Italia, adiacente al Parco del Sole, che persiste dal mese di luglio. Il lettore ci informa che l'area in questione si trova in uno stato di degrado, con rami sporgenti e spinosi che rendono impossibile l’utilizzo del marciapiede. Alcuni di questi rami presentano spine lunghe diversi centimetri, creando un evidente pericolo per i pedoni.

La situazione obbliga le persone a camminare sulla strada, esponendosi al rischio di essere investiti dalle auto in transito. Questo rischio è ancor più preoccupante considerando che la zona è frequentata da studenti pendolari nelle prime ore del mattino.

Ci teniamo a sottolineare che la nostra rubrica, attiva fin dal 2014, non ha mai avuto lo scopo di attaccare nessuno, ma piuttosto quello di dare voce ai cittadini e di raccogliere segnalazioni su problemi reali che meritano attenzione. In passato, grazie al nostro intervento, sono stati risolti diversi problemi simili, come la manutenzione in questa stessa area. Auspichiamo che anche questa volta si possa intervenire rapidamente per ripristinare la sicurezza.

Invitiamo tutti i lettori a continuare a segnalarci eventuali problematiche attraverso il nostro numero WhatsApp 393 9504777, mantenendo l’anonimato se lo si desidera. La vostra voce è fondamentale per migliorare la nostra comunità, e accogliamo con piacere anche segnalazioni positive: raccontateci storie di bellezza, miglioramenti e iniziative che stanno portando beneficio al territorio.

La vostra partecipazione è il cuore pulsante di “La tua voce su 95047”!