Marco Garofalo, morto il coreografo tv ed ex prof di Amici: aveva 62 anni

Il mondo della danza e dello spettacolo piange la morte di Marco Garofalo, il ballerino, maestro e coreografo italiano che ci ha lasciati nelle prime ore di oggi, 19 aprile 2018, alla sola età di 61 anni.

Ci ha lasciati nella notte del 19 aprile Marco Garofalo, il ballerino, maestro e coreografo italiano che per anni ha lavorato nel mondo dello spettacolo, calcando molteplici palcoscenici teatrali e televisivi. Si è spento nella sua città natale, Roma, alla sola età di 61 anni. La sua carriera nel mondo della danza è iniziata all’età di 21 anni, dopo un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare alla carriera calcistica.

Da quel momento Marco Garofalo ha scoperto il grande amore per la danza. Inizia a studiare quest’arte insieme a Enzo Paolo Turchi. Dopo aver lavorato nella compagnia di Tuccio Rigano, nel 1978, Marco Garofalo debutta in televisione nella trasmissione Ma che sera con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà. La sua carriera da quel momento prende il volo e lo porterà a lavorare come ballerino e non solo in diversi show televisivi.

Dal 1989 ha iniziato a lavorare come coreografo per diversi programmi televisivi. La sua prima esperienza è rappresentata dalla riedizione di quell’anno di Lascia o raddoppia?. In seguito Marco Garofalo realizzerà oltre settecento balletti per programmi come Buona Domenica, Bellezze sulla neve, Occhio allo specchio!, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L’eredità, collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi. Nel 2009 Maria De Filippi lo scelse come professore di danza per Amici, dove vi rimase per due edizioni consecutive, per tornare successivamente a febbraio scorso per uno stage speciale per i ballerini del programma di Mediaset.