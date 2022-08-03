MARCO TRIPOLI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PATERNÒ
A cura di Redazione
03 agosto 2022 08:02
Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Paternò, celebratasi ieri 2 agosto, il consigliere 36enne Marco Tripoli, è stato eletto dell’Assise Civica paternese.
Ha ottenuto 14 voti favorevoli, 12 voti dai consiglieri che sostengono Naso, mentre gli altri due sono arrivati dall’opposizione.