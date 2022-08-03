95047

MARCO TRIPOLI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PATERNÒ

Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Paternò, celebratasi ieri  2 agosto, il consigliere 36enne  Marco Tripoli, è stato eletto dell’Assise Civica paternese.Ha ottenuto 14 voti favorevoli...

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2022 08:02
Ha ottenuto 14 voti favorevoli, 12 voti dai consiglieri che sostengono Naso, mentre gli altri due sono arrivati dall’opposizione.

