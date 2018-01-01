Maria Grazia è la prima nata a Catania del 2018

Si chiama Maria Grazia e pesa 2 chili e 990 grammi la prima nata del 2018 a Catania e qualcuno sottolinea con orgoglio della Sicilia.

Venuta alla luce a mezzanotte e un minuto al Garibaldi di Nesima, la piccola con la mamma Luana, originaria di Mascalucia è stata seguita all'interno dell'unita' operativa di Ostetricia e ginecologia diretta da Giuseppe Ettore, che ha chiuso il 2017 con il numero record di 2.100 parti.

Alle 3.45, all'ospedale Cannizzaro di Catania sono nati due gemelli, maschi: Alfredo pesa un chilo e 730 grammi e Cristian 1.890 kg. La mamma, di Adrano, ha 27 anni. Il terzo parto è avvenuto al Policlinico di Catania. Giuseppe Pio ((2.930 kg) è venuto alla luce con parto naturale alle 3.46. La mamma e' una giovane di 24 anni residente a Belpasso. Alle 6.40 è nata all'ospedale Santo Bambino, una bimba di tre chili e 300 grammi di cui i sanitari non hanno voluto fornire il nome di battesimo. La giovane mamma ha 20 anni ed è residente a Catania.