MARINA DI RAGUSA, PALPEGGIA UNA 15ENNE IN SPIAGGIA: ARRESTATO UN 31ENNE
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato di una ragazzina di 15 anni in vacanza a Marina di Ragusa con la famiglia.Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione al 1...
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato di una ragazzina di 15 anni in vacanza a Marina di Ragusa con la famiglia.
Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione al 112 da parte di un giovane che raccontava che una sua amica era stata abusata da un extracomunitario.
Intervenuti sul posto, i militari hanno individuato il presunto responsabile che, senza successo, ha cercato di fuggire.
Secondo quanto ricostruito, l'uomo - tunisino - avrebbe avvicinato la vittima mentre stava facendo un bagno a mare, avvinghiandosi e palpeggiandola.
La ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare, avvisando gli amici lì presenti.
L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e condotto nel carcere di Ragusa.