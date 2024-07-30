MARINA DI RAGUSA, PALPEGGIA UNA 15ENNE IN SPIAGGIA: ARRESTATO UN 31ENNE

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato di una ragazzina di 15 anni in vacanza a Marina di Ragusa con la famiglia.Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione al 1...

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver abusato di una ragazzina di 15 anni in vacanza a Marina di Ragusa con la famiglia.

Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione al 112 da parte di un giovane che raccontava che una sua amica era stata abusata da un extracomunitario.

Intervenuti sul posto, i militari hanno individuato il presunto responsabile che, senza successo, ha cercato di fuggire.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo - tunisino - avrebbe avvicinato la vittima mentre stava facendo un bagno a mare, avvinghiandosi e palpeggiandola.

La ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare, avvisando gli amici lì presenti.

L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e condotto nel carcere di Ragusa.