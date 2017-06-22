MARITO E MOGLIE ARRESTATI IN VIALE GRIMALDI: SPACCIAVANO “COCAINA” IN CASA

La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 34enne e la moglie di 31 anni, entrambi catanesi, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stu...

La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 34enne e la moglie di 31 anni, entrambi catanesi, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’afflusso continuo di giovani in quella abitazione ha insospettito i militari in servizio antidroga a Librino. Per fugare ogni dubbio, mescolandosi tra la clientela, gli operanti hanno fatto irruzione nell’immobile luogo in cui, previa perquisizione, in un doppiofondo creato ad arte dalla coppia nell’armadio della stanza da letto, hanno rinvenuto e sequestrato: 30 grammi di cocaina, di cui una parte ancora da tagliare e dosare, un bilancino elettronico nonché del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di cocaina.

Gli arrestati, in attesa di esser ammessi al giudizio per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.