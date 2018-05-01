MARSALA: Bimbo di un anno e mezzo gioca con la borsa della madre e muore strangolato dalla cinghia

Un bambino di un anno e mezzo è morto strangolato, mentre giocava, con la cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia.

Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbe stato il padre, che ha visto il piccolo privo di sensi e cianotico nel tardo pomeriggio.

Il bambino è stato, quindi, subito trasportato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, ma non c'è stato nulla da fare. I

familiari erano disperati. I carabinieri hanno avviato indagini.

(ANSA)