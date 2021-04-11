MARSALA DA OGGI IN ZONA ROSSA, FOCOLAIO DOPO A PASQUETTA

Da oggi e fino al 22, Marsala sarà in “zona rossa”. Troppi i contagi nel comune marsalese, saliti a quota 355, anche a causa di una Pasquetta eccessivamente normale, con varie feste clandestine.Uno d...

Da oggi e fino al 22, Marsala sarà in “zona rossa”. Troppi i contagi nel comune marsalese, saliti a quota 355, anche a causa di una Pasquetta eccessivamente normale, con varie feste clandestine.

Uno dei focolai si è infatti sviluppato a seguito di una festa il giorno di Pasquetta, hanno partecipato oltre cinquanta persone. La festa si è svolta in una grande villa con alte mura di recinzione sulle colline del versante nord marsalese, di proprietà del titolare di un patronato che fornisce assistenza a migliaia di agricoltori e pensionati.

Nei due giorni successivi a Pasquetta, alcuni degli invitati hanno scoperto di avere il Covid-19. E nel frattempo, potrebbero anche avere contagiato altre persone. Tutti i partecipanti alla festa sono attualmente in quarantena. Per non dare nell'occhio, la maggior parte degli invitati ha lasciato l'auto a circa un chilometro di distanza, lungo il margine della strada statale 115 per Trapani.

Poi, con altre auto sono stati accompagnati nella villa dove erano stati invitati.