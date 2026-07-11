MARTEDÌ 14 LUGLIO LA FINALE DEL TORNEO ESTIVO A PATERNÒ, PRESENTA NAOMI MOSCHITTA.

Sport, spettacolo e grandi ospiti per l'evento che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate paternese. In campo Spagna e Argentina per conquistare il titolo 2026.

Paternò si prepara a vivere una delle serate sportive più attese dell'estate. Martedì 14 luglio andrà in scena la Finale del Torneo Estivo 2026, manifestazione che, anno dopo anno, è riuscita a trasformarsi da semplice torneo tra amici in uno degli eventi calcistici più seguiti del territorio etneo.

L'edizione di quest'anno rappresenta un nuovo punto di arrivo per un progetto nato nel 2018 dall'idea di Giuseppe "Peppe" Fallica e cresciuto stagione dopo stagione grazie alla passione, all'organizzazione e al coinvolgimento di decine di aziende, volontari e appassionati. Oggi il Torneo Estivo è molto più di una competizione calcistica: è un evento capace di unire sport, spettacolo e aggregazione, richiamando pubblico e giocatori da tutta la provincia di Catania.

Anche quest'anno dodici squadre si sono affrontate in un format ormai consolidato, ispirato ai Mondiali di calcio, regalando settimane di partite spettacolari e un livello tecnico sempre più elevato. In campo si sono alternati alcuni dei migliori talenti del calcio dilettantistico siciliano, affiancati da calciatori impegnati nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione, senza dimenticare la presenza di un protagonista della Kings League e di un atleta militante in Serie C, a testimonianza della crescente autorevolezza raggiunta dalla manifestazione.

A contendersi il titolo saranno Spagna e Argentina, protagoniste di un percorso esaltante culminato nella finalissima. Da una parte una Spagna capace di eliminare il Messico e compiere una straordinaria rimonta contro la Francia in semifinale; dall'altra un'Argentina protagonista di un cammino praticamente perfetto, con sette vittorie consecutive e la voglia di conquistare un titolo soltanto sfiorato nella passata edizione.

A rendere ancora più prestigiosa la serata sarà la presenza della giornalista e conduttrice televisiva Naomi Moschitta, madrina e presentatrice dell'evento, che accompagnerà il pubblico nella cerimonia di apertura e nella presentazione ufficiale dei protagonisti della finale. Prima del fischio d'inizio spazio anche agli interventi istituzionali, con la partecipazione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, della dottoressa Grazia Scavo e del delegato FIGC-LND Sicilia Calcio a 5 Rosario Giustolisi, a conferma del crescente prestigio raggiunto dal Torneo Estivo.

La finale sarà impreziosita da una cerimonia d'apertura ricca di emozioni, con l'ingresso dei bambini della Scuola Calcio Atletico Paternò, la sfilata dei presidenti delle dodici squadre, la presentazione dei finalisti, effetti scenografici e fuochi d'artificio prima del calcio d'inizio. Al termine dell'incontro spazio alla tradizionale cerimonia di premiazione, durante la quale saranno assegnati numerosi riconoscimenti individuali e di squadra ai protagonisti dell'edizione 2026.

Fondamentale, come ogni anno, il contributo degli sponsor e dei partner che hanno scelto di sostenere il Torneo Estivo, permettendo alla manifestazione di crescere costantemente e di diventare un punto di riferimento per lo sport estivo della città.

Martedì sera, dunque, Paternò non assisterà soltanto a una finale di calcio. Sarà la celebrazione di un progetto che, in pochi anni, è riuscito a trasformare una semplice idea in una manifestazione riconosciuta, capace di coinvolgere centinaia di atleti, decine di aziende e migliaia di spettatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti dell'estate paternese.

