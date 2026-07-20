Martedì 21 luglio, Sicilia nel forno: allerta rossa per incendi e caldo estremo, attesi fino a 44°C

La Protezione Civile conferma l'allerta rossa per il rischio incendi in tutta l'Isola. Bollino rosso per le ondate di calore a Catania, Palermo e Messina, con temperature fino a 44°C nelle aree interne.

Non accenna ancora a mollare la presa l’ondata di caldo che da giorni sta interessando la Sicilia. Anche domani, martedì 21 luglio 2026, sull’Isola sono previste temperature molto elevate, con una situazione di massima attenzione sia per il rischio incendi sia per gli effetti del caldo intenso.

La Protezione Civile regionale ha diramato per domani una allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Resta inoltre al livello massimo l’allerta legata alle ondate di calore, con bollino rosso a Catania, Palermo e Messina.

Secondo le previsioni meteorologiche, i venti saranno generalmente deboli o moderati, secondo regime di brezza. Le temperature massime dovrebbero registrare un sensibile calo rispetto ai picchi estremi degli ultimi giorni, ma i valori resteranno comunque da elevati a molto elevati.

Il caldo sarà ancora particolarmente intenso e opprimente nelle zone interne della Sicilia, dove le temperature potranno oscillare generalmente tra i 35 e i 41 gradi. Non sono però esclusi valori ancora superiori.

Particolare attenzione tra il Trapanese e il Palermitano, nelle zone interne delle province di Agrigento ed Enna e nell’entroterra Siracusano, dove localmente il termometro potrebbe raggiungere anche i 44°C. Possibili punte intorno ai 40°C o poco superiori anche nel Palermitano.

La raccomandazione resta quella di prestare la massima attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata: è importante bere frequentemente acqua, evitare gli alcolici e limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde.

La Sicilia si prepara dunque ad affrontare un’altra giornata difficile, con livello rosso sia sul fronte degli incendi sia per l’ondata di calore nelle principali città dell’Isola.