MARZO PAZZERELLO: DOPO IL CALDO, SABBIA SAHARIANA IN ATTENUAZIONE, MA ARRIVA IL FREDDO: BRUSCO CALO TERMICO TRA IL 18 E IL 19 MARZO

Dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente miti, quasi estive, un forte calo termico sta per investire l’Italia. Già da oggi, un’irruzione di aria fredda da nord-ovest si estenderà pr...

Dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente miti, quasi estive, un forte calo termico sta per investire l’Italia. Già da oggi, un’irruzione di aria fredda da nord-ovest si estenderà progressivamente verso sud-est, portando un deciso abbassamento delle temperature su tutta la Sicilia entro sera.

Temperature in picchiata: fino a -12°C sotto la media

Il calo termico sarà particolarmente significativo domani, con valori che scenderanno anche oltre i -12°C rispetto ai giorni precedenti, riportandosi in linea con le medie del periodo o addirittura leggermente al di sotto. Questo brusco cambiamento segnerà il ritorno di condizioni più invernali dopo la parentesi di caldo anomalo.

Fase fredda di origine artica tra il 18 e il 19 marzo

Martedì 18 e mercoledì 19 marzo assisteremo a una veloce incursione di aria artica, che determinerà un ulteriore calo delle temperature, portandole sotto le medie stagionali. Questo periodo sarà accompagnato anche da precipitazioni sparse, soprattutto nella giornata di martedì, mentre da mercoledì il tempo inizierà gradualmente a migliorare.

Pulviscolo sahariano in attenuazione e nuovo rialzo termico

Un aspetto positivo sarà la progressiva attenuazione del pulviscolo sahariano entro lunedì, restituendo cieli più limpidi e aria più pulita. Tuttavia, la fase fredda non sarà duratura: già dopo il 19 marzo, i valori termici torneranno ad aumentare, segnando un ritorno a temperature più miti.

Precipitazioni ancora assenti nel medio-lungo termine

Nonostante il momentaneo ritorno del freddo e qualche precipitazione sparsa martedì, al momento non si intravedono perturbazioni significative nei giorni successivi. La tendenza, purtroppo, sembra confermare un prolungato periodo di siccità senza fenomeni degni di nota.

In sintesi, ci attende un inizio settimana caratterizzato da un forte calo termico e una breve parentesi invernale tra il 18 e il 19 marzo, seguita da un nuovo aumento delle temperature e da un ritorno della stabilità atmosferica.