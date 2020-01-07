MASCALI, A 90 ANNI UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI BASTONE: ARRESTATO

Un uomo di 90 anni, al culmine di una violenta lite familiare – scaturita a quanto pare da futili motivi – ha picchiato l’anziana moglie, 79 anni nativa di Regalbuto e residente a Mascali, colpendola...

Un uomo di 90 anni, al culmine di una violenta lite familiare – scaturita a quanto pare da futili motivi – ha picchiato l’anziana moglie, 79 anni nativa di Regalbuto e residente a Mascali, colpendola ripetutamente con un bastone. Il fatto nella notte del 3 gennaio, nell’abitazione dell’anziana coppia nella zona residenziale di Mascali.

La vittima era stata soccorsa dal 118 e condotta in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple.

Il 5 mattina, dopo due giorni di agonia, l’anziana donna è purtroppo deceduta per le gravi conseguenze delle percosse subite dal marito, anche lui nativo di Regalbuto, nell’immediatezza dei fatti era stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’uomo, adesso, a seguito dell’avvenuto decesso della donna, potrebbe rispondere dell’accusa di omicidio. La salma della vittima è stata nel frattempo traslata nell’obitorio del Policlinico di Catania in attesa dell’esame autoptico.

