MASCALI. ALL’ARRIVO DEI CC GETTA LA DROGA NEL WATER: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Mascali, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I sospetti maturati dai militari nel corso di una breve attività info investigativa hanno trovato pieno riscontro ieri sera quando i militari, dopo aver bussato alla porta del giovane mascalese, hanno sentito un trambusto provenire da dentro l’appartamento.
A qual punto gli operanti vi hanno fatto irruzione attraverso una finestra posta sul retro, sorprendendolo mentre tentava di disfarsi di circa 10 grammi di marijuana attraverso lo scarico del water.
I carabinieri, dopo aver recuperato la droga, hanno perquisito l’abitazione rinvenendo, all’interno di uno zaino riposto nella camera da letto del 19enne, altri 50 grammi di marijuana, 3 dosi di hashish, una pianta di canapa indiana coltivata nel cortile, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.
La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro.