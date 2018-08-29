MASCALI : ARRESTATO L’EX SEGRETARIO COMUNALE, PER L’AMMANCO DI 100 MILA EURO
Su ordine della Procura della Repubblica di Catania, nella mattina del 28 agosto 2018 i militari -della Stazione di Mascali diedero esecuzione ad’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Milazzo Raffaele Antonio, segretario Comunale del Comune di Aci Catena, già Segretario Generale e Responsabile dell’area Economico – Finanziaria del Comune di Mascali.
Le indagini permisero di accertare che, nell’agosto 2016, attraverso l’emissione di mandati di pagamento e di atti di liquidazione, il pubblico ufficiale si appropriava di una somma di denaro dell’Ente mascalese pari a 98.786 euro accreditandoli su un conto corrente riconducibili allo stesso funzionario ed appositamente aperto.
L’ingente somma di cui si è appropriato il Segretario Comunale venne liquidata apertamente in ottemperanza ad una sentenza esecutiva emessa dal tribunale Civile di Catania e registrata tra i “Servizi per conto di terzi” in modo da ingannare il consiglio Comunale ed eludere le verifiche di bilancio.
L’uomo dovrà rispondere di: Peculato continuato, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distribuzione e occultamento di atti veri.
L’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.