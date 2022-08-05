MASCALI. CONDANNATO PERCHE' AVEVA “SPACCATO” UN NEGOZIO DI BICI NEL CENTRO DI GIARRE
Su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Mascali hanno eseguito un ordine di carcerazione, con contestuale provvedimento di sospensione e prosecuzione della detenz...
Su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Mascali hanno eseguito un ordine di carcerazione, con contestuale provvedimento di sospensione e prosecuzione della detenzione domiciliare già sofferta, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti del 40enne Riccardo PUGLISI, del posto.
L’uomo, specificamente, dovrà espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 7 di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso in Giarre nella notte del 9 gennaio del 2021.
Il PUGLISI quella notte, unitamente a due complici, aveva rubato un furgone adibito a trasporto di prodotti alimentari lungo quel viale Delle Province, proprio mentre l’autista era intento allo scarico della merce trasportata presso un negozio.
In seguito, solo qualche ora dopo intorno alle 03:30, i tre malviventi avrebbero poi utilizzato il veicolo come ariete per realizzare lo sfondamento della vetrina blindata di una rivendita di biciclette in Piazza Ungheria, azione che, oltre agli ingenti danni arrecati alle strutture dell’esercizio commerciale, avrebbe cagionato al suo titolare una perdita di circa 35.000 euro derivante dal furto di 8 biciclette di elevato valore commerciale.
Determinante poi ai fini delle indagini, svolte dai militari della Stazione di Giarre, era stata la disamina delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza che, poste in correlazione tra di loro, confermarono la responsabilità del PUGLISI in entrambi gli episodi di furto, nonché consentirono la sua certa identificazione.