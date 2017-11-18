MASCALI: CONFERMATA MENINGITE DI GRUPPO B PER IL BIMBO DI 4 ANNI

“Si è trattato di meningococco di tipo B”. Non lascia spazio ad ulteriori dubbi i risultati del campione di sangue prelevato martedì scorso 14 novembre, il giorno stesso dell’arrivo e del decesso del...

L'esito degli esami effettuati dal laboratorio di immunologia ed allergologia dell'Istituto Meyer di Firenze è stato comunicato oggi nella tarda mattinata ai responsabili del Policlinico che passeranno l'informazione alle Asl di competenza.

Il piccolo si era sentito male all'asilo lunedì mattina e martedì è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico dov'è morto.

Tutto il personale venuto a contatto con il bambino e i genitori è stato sottoposto a profilassi. Il policlinico ha subito avviato la procedura standard di questi casi. Profilassi per i medici e gli infermieri dell'ospedale e i parenti del bimbo, ma anche per tutti coloro che con il piccolo sono venuti a contatto nelle ultime ore.