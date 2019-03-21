MASCALI: IN FIAMME 4 AUTO NELLA NOTTE

La notte scorsa, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, è intervenuta per lo spegnimento di quattro autovetture parcheggiate in via Cutrazzo, angolo via Etnea a Nunziata di Masc...

La notte scorsa, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, è intervenuta per lo spegnimento di quattro autovetture parcheggiate in via Cutrazzo, angolo via Etnea a Nunziata di Mascali.

La chiamata di soccorso è arrivata nel cuore della notte. La squadra operativa del distaccamento di Riposto, appena giunta sul posto, ha trovato ben 4 autovetture coinvolte dalle fiamme, di cui una con alimentazione a gpl e un’altra con alimentazione a metano.

Spente le fiamme si è provveduto a mettere in sicurezza la zona e le autovetture, soprattutto quelle alimentate a gas. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte di rincalzo della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

Le cause dell’incendio sembrano essere riconducibili a un innesco di natura elettrica o accidentale.