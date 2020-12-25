Mascali. Irrompe in casa della ex moglie la notte di Natale: arrestato.

Stanotte, i Carabinieri della Stazione di Mascali (CT) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.In partic...

In particolare, a seguito di richiesta di aiuto pervenuta tramite il 112 N.U.E., i militari sono immediatamente intervenuti in un’abitazione dove era in corso una violenta lite. Il celere arrivo dei militari, che ha scongiurato ben più gravi epiloghi, ha permesso di accertare che l’uomo, già colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex coniuge, emesso dal Tribunale di Catania, a seguito di pregressi maltrattamenti subiti dalla donna, era riuscito con violenza a guadagnarsi l’accesso all’abitazione. La donna, vista l’ira dell’ex marito, era riuscita a rifugiarsi, unitamente al figlio minore, in una camera, grazie anche all’intervento della madre che aveva tentato di difenderli. L’inaudita violenza dell’uomo si scatenava quindi nei confronti della seconda donna che veniva ripetutamente presa a calci e pugni, tanto da rendere necessario l’intervento di personale medico del “118”.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.