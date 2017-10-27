MASCALI: MOTO CONTRO AUTO, MORTO CENTAURO DI 35 ANNI

Incidente mortale oggi intorno alle 7 sulla strada statale 114 tra Fiumefreddo di Sicilia e Mascali, in provincia di Catania. E’ morto Francesco Stefanini, 35 anni, di origini marchigiane. L’uomo era...

Incidente mortale oggi intorno alle 7 sulla strada statale 114 tra Fiumefreddo di Sicilia e Mascali, in provincia di Catania. E’ morto Francesco Stefanini, 35 anni, di origini marchigiane. L’uomo era pizzaiolo, sposato e residente a Fiumefreddo di Sicilia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima guidava una Kawasaki 750 che si e’ scontrata con una Opel Corsa condotta da una donna di 26 anni, anche lei residente a Fiumefreddo. L’uomo e’ morto sul colpo a causa di gravi fratture.

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno effettuato i rilievi.