MASCALI. NASCONDEVA IN CASA OLTRE 3 CHILI DI MARIJUANA E 3 PIANTE DI CANNABIS, ARRESTATO

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata.

In tale ambito i militari della sezione operativa della Compagnia di Giarre, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nella frazione di Nunziata di Mascali, hanno arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 41enne pregiudicato giarrese.

In particolare, all’esito di una complessa attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo, sicuramente, deteneva nella sua abitazione una notevole quantità di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata.

Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie relative al pusher e all’ambiente in cui si sarebbe dovuti andare ad operare, gli investigatori hanno, pertanto, pianificato un dispositivo operativo in cui erano previste due distinte squadre di intervento, una impiegata per la cinturazione per fronteggiare ogni possibilità di fuga e un’altra con il compito di fare irruzione all’interno dell’abitazione.

All’alba, pertanto, è scattato il blitz dei Carabinieri che, entrati all’interno dell’alloggio hanno subito bloccato e messo in sicurezza l’uomo che, sin da subito, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, arrivando a strattonare ripetutamente i militari per evitare che entrassero in casa per procedere alla perquisizione.

Durante il controllo di tutti gli ambienti, non è sfuggito all’occhio attento dei militari operanti un filo elettrico che, fuoriuscendo da una finestra passava fin sopra i tetti fino ad arrivare in un garage all’interno del quale, vi era custodita una vecchia autovettura. Perquisito, in fine, anche questo locale e, ovviamente, l’auto, all’interno del bagagliaio della stessa, ben sistemate dentro alcune scatole di cartone, i Carabinieri hanno trovato oltre 3 chili. di marijuana e, poco distante dal mezzo, ulteriori tre piante di cannabis.

L’uomo è stato dunque arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura disposto che lo stesso venisse associato nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza