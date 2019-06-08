MASCALI: RAPINANO LIQUORI AL CONAD, ARRESTATE DUE DONNE
I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato nella flagranza la 25enne Desiree CANOVA di San Giovani La Punta e la 33enne Rosetta LAZZARO di Valverde, quest’ultima già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché ritenute responsabili del concorso in rapina impropria.
Sorprese dal direttore del Supermercato “Conad”, ubicato in via Siculo Orientale 179, mentre rubavano ed occultavano, in apposite sacche, delle bottiglie di alcolici, per evitare di esser fermate hanno spintonato gli addetti alla sicurezza per guadagnare l’uscita e fuggire via.
Il tempestivo arrivo in zona di una pattuglia dell’Arma, intervenuta grazie ad una chiamata al “112” formulata dallo stesso direttore, ha consentito di bloccare ed ammanettare le fuggitive nella vicina via San Giuseppe.
La refurtiva, del valore di oltre 300 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, mentre le due donne attenderanno il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.