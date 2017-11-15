MASCALI: SOSPETTA MENINGITE, IN CORSO LE ANALISI MICROBIOLOGICHE

La morte sarebbe riconducibile ad uno shock settico secondario ad una gravissima sepsi che avuto un carattere “fulminate”, in quanto la malattia si e’ sviluppata in un arco temporale di meno di 24 ore...

La morte sarebbe riconducibile ad uno shock settico secondario ad una gravissima sepsi che avuto un carattere “fulminate”, in quanto la malattia si e’ sviluppata in un arco temporale di meno di 24 ore. Il bambino aveva effettuato tutte le vaccinazioni previste per la sua eta’.

Nell'attesa dei risultati delle analisi microbiologiche, sono già state avviate le misure di profilassi farmacologiche nei confronti dei contatti stretti del bambino. In particolare, l’Unita’ Operativa di Igiene pubblica di Giarre ha, già da ieri, contattato i genitori dei bambini che frequentano la classe della scuola materna di Mascali frequentata dal bambino, fornendo loro le indicazioni per l’esecuzione della profilassi.

Analoghe informazioni sono state fornite ai pediatri operanti nella zona. L’Asp non ritiene che le misure di profilassi vadano estese a tutti i bambini frequentanti la scuola.

Lo ha reso noto l’Asp di Catania