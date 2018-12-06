MASCALI: SVALIGIANO QUATTRO APPARTAMENTI A FONDACHELLO, LADRO IN MANETTE, COMPLICE MINORENNE (APPENA 14 ANNI) DENUNCIATO.

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 21enne e denunciato un 14enne, entrambi di Riposto, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso, mentre per i...

La scorsa notte, la pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nel controllo del territorio li ha sorpresi in via Carrata mentre caricavano su di un furgone la refurtiva razziata - elettrodomestici e suppellettili vari - in quattro diversi appartamenti del complesso residenziale denominato “I giardini e le terrazze di Fondachello”, ai quali avevano parzialmente divelto le porte d’ingresso.

A seguito di perquisizione, i militari, oltre a degli attrezzi da scasso, hanno rinvenuto e sequestrato nelle tasche del minorenne un coltello a serramanico.

La refurtiva nei prossimi giorni sarà restituita al legittimi proprietari, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.