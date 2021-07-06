MASCALI . UBRIACO, PICCHIA LA COMPAGNA E VIENE ALLONTANATO DA CASA DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno denunciato un 39enne del posto, ritenuto responsabile di percosse e lesioni personali.I militari erano giunti in via Ruggero De Lauria poiché allertati da...

A cura di Redazione 06 luglio 2021 12:51

