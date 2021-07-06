MASCALI . UBRIACO, PICCHIA LA COMPAGNA E VIENE ALLONTANATO DA CASA DAI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno denunciato un 39enne del posto, ritenuto responsabile di percosse e lesioni personali.
I militari erano giunti in via Ruggero De Lauria poiché allertati dalle telefonate con le quali i residenti li avvisavano di una violenta lite familiare in corso.
Loro malgrado hanno constatato che la convivente dell’uomo, una 34enne mascalese, era stata picchiata dal compagno per futili motivi generati, verosimilmente, dall’evidente stato di ebbrezza in cui quest’ultimo versava.
La donna, immediatamente soccorsa da personale del 118, è stata trovata affetta da numerose ecchimosi in varie parti del corpo e con un occhio tumefatto che, pertanto, hanno determinato una prognosi di 15 giorni.
Nei confronti del compagno violento invece, che a causa dei suoi trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio si trovava in quel momento sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, i militari, di comune accordo con il magistrato di turno, hanno provveduto al suo allontanamento dalla casa familiare in attesa delle future determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)