MASCALI: VI BRUCIO LA CASA SE NON MI DATE 300 EURO, PER COMPRARMI IL TELEFONINO”: 23ENNE AGGREDISCE LA MADRE E IL COMPAGNO

I Carabinieri della Stazione di Mascali, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 23enne del posto ritenuto responsabile di tentata estorsione, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri la pattuglia dei militari mascalesi era stata attivata a seguito della telefonata di un residente che, chiedendone l’intervento, aveva telefonato al 112 poiché allarmato dal trambusto e dalle urla provenienti da quell’appartamento di via IX traversa.

Al loro arrivo i militari hanno effettivamente trovato una situazione incandescente, a seguito della quale il 23enne stava tentando di colpire con calci e pugni la propria madre 46enne ed il suo convivente, un uomo di 73.

I militari si sono pertanto frapposti per evitarne il contatto fisico ma ilgiovane, per nulla intimorito, ha continuato a gridare all’indirizzo della madre <<… vi ammazzo tutti e due, vi brucio pure la casa se non mi date 300 euro, mi devo comprare un telefonino nuovo …>>. Il giovane ha continuato però per le vie di fatto e, nel tentativo di colpire la madre ed il convivente, ha anche travolto i due militari che a questo punto, stante la volontà di questi ultimi di procedere penalmente nei suoi confronti lo hanno arrestato e, come disposto dal magistrato procedente, associato al carcere di Trapani.