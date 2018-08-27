MASCALI: VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO PAPPAGALLO PREGIATO

Nella mattinata del 27 agosto la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Riposto (CT) è stata allertata per il salvataggio di un pappagallo ARA, di alcuni mesi di vita.I vigili del fuoco, gi...

Nella mattinata del 27 agosto la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Riposto (CT) è stata allertata per il salvataggio di un pappagallo ARA, di alcuni mesi di vita.

I vigili del fuoco, giunti in via Carrata di Mascali hanno individuato il volatile multicolore sulla cima di un albero di pino, ad una decina di metri di altezza.

Il pappallo ARA era sfuggito alla proprietaria e si era allontanato dall'abitazione, volando via fino a raggiungere la cima dell'albero in un'area comunale posta nelle vicinanze.

I vigili del fuoco intervenuti con l'ausilio di un'autoscala e, soprattutto, con molta pazienza, hanno cercato di attirare l'attenzione del volatile chiamandolo anche con per nome (il pappagallo si chiama "Baby"), fintanto che sono riusciti ad avvicinarlo e prelevarlo con cautela per riconsegnarlo ai proprietari.