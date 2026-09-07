Mascalucia, 29enne ferito nello scontro tra Fiorino e scooter: è in codice rosso
Il giovane, coinvolto nell’incidente tra un Fiat Fiorino e uno scooter Honda SH, è arrivato intubato al Trauma Center per un politrauma
Sono serie le condizioni del 29enne di Gravina di Catania rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto oggi a Mascalucia, lungo via Roma.
Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro con un Fiat Fiorino.
L’impatto ha reso necessario un immediato intervento dei soccorsi. Il 29enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso per politrauma.
Secondo quanto appreso, il giovane è arrivato intubato al Trauma Center ed è stato subito sottoposto alle prime valutazioni da parte dei sanitari.
Successivamente è stato inviato alla diagnostica strumentale per ulteriori approfondimenti, necessari per valutare nel dettaglio i traumi riportati nell’incidente.
Le condizioni del 29enne restano dunque serie e vengono costantemente monitorate.
Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
Nelle fasi successive allo scontro la strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso, con inevitabili disagi alla circolazione.
Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Seguiranno aggiornamenti qualora dovessero emergere ulteriori informazioni sulle condizioni del giovane.