MASCALUCIA: ABUSI SU BIMBA DI SETTE ANNI, ARRESTATO IL DOMESTICO DELLA FAMIGLIA

Ieri sera i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un cingalese di 33 anni, poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di minore degli anni 14.

E’ stata la bambina qualche giorno fa a confidare alla madre come il collaboratore domestico, al servizio della famiglia da una decina di anni, negli ultimi tempi, la invitava spesso a “giocare” nello scantinato. La madre, accompagnata dal marito, si è rivolta immediatamente ai carabinieri raccontando e denunciando quanto appreso dalla figlia, particolari chiaramente votati alla sfera sessuale, indicando anche il luogo dove presumibilmente l’uomo approfittava della bambina.

I militari, appresa la notizia hanno immediatamente informato l’Autorità Giudiziaria che ha fornito le direttive sulle modalità di intervento, e, dopo alcune ore di appostamento, hanno verificato la piena fondatezza del racconto della minore, operando in flagranza. A fermarlo in tempo i carabinieri che, intervenuti immediatamente, lo hanno ammanettato ed associato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al carcere di Catania Piazza Lanza.