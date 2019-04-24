MASCALUCIA: AI DOMICILIARI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 66enne Giovanni LEONARDI del posto, in esecuzione di ordine per l'espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.L'uomo, già condann...
24 aprile 2019 14:22
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 66enne Giovanni LEONARDI del posto, in esecuzione di ordine per
L’uomo, già condannato dai giudici per bancarotta fraudolenta, reato commesso nel capoluogo etneo il 2 settembre 1998, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1, mesi 10 e giorni 28 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.