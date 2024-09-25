MASCALUCIA. AUTO IMPATTA CONTRO UN PALO ELETTRICO, DONNA FERITA

Mascalucia, 25 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle 8:00, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Roma, a Mascalucia, che ha coinvolto una Fiat 500.Per cause ancora da accertare...

Mascalucia, 25 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle 8:00, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Roma, a Mascalucia, che ha coinvolto una Fiat 500.

Per cause ancora da accertare, l’auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione in cemento, provocando gravi danni alla struttura.

Dopo l’impatto, la vettura si è fermata al centro della strada. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Alla guida si trovava una ragazza, rimasta ferita nell'incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi.

La strada è stata chiusa al traffico in direzione San Pietro Clarenza per consentire la rimozione del veicolo e il ripristino della viabilità.

Le condizioni della giovane non sono ancora note; è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente, valutando anche l’eventuale presenza di fattori come l’alta velocità o condizioni stradali avverse.