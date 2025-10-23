MASCALUCIA. AUTO IN FIAMME , STRADA CHIUSA , NESSUN FERITO

MASCALUCIA – Momenti di paura questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, in via Regione Siciliana a Mascalucia, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme.Secondo le prime informazioni, si tra...

MASCALUCIA – Momenti di paura questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, in via Regione Siciliana a Mascalucia, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Secondo le prime informazioni, si tratta di una Mitsubishi ASX, che avrebbe preso fuoco a causa di un presunto corto circuito. In pochi istanti il rogo ha completamente distrutto la parte anteriore del veicolo, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma si sono verificati disagi alla viabilità nella zona interessata. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di un guasto elettrico.