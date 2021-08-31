MASCALUCIA: AUTO SBATTE CONTRO UN MURETTO E SI RIBALTA

Miracolosamente nessun ferito nel sinistro avvenuto questa mattina, 31 Agosto 2021 a Mascalucia.Il sinistro si è verificato in Via Mompilieri nei pressi del Santuario, dove per cause al vaglio da par...

Il sinistro si è verificato in Via Mompilieri nei pressi del Santuario, dove per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto, una Fiat Panda, in modo autonomo, secondo le informazioni è finita contro un muretto per poi ribaltarsi.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti del veicolo.

Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati leggeri disagi al traffico