MASCALUCIA: AUTO SBATTE CONTRO UN MURETTO E SI RIBALTA
A cura di Redazione
31 agosto 2021 14:29
Miracolosamente nessun ferito nel sinistro avvenuto questa mattina, 31 Agosto 2021 a Mascalucia.
Il sinistro si è verificato in Via Mompilieri nei pressi del Santuario, dove per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto, una Fiat Panda, in modo autonomo, secondo le informazioni è finita contro un muretto per poi ribaltarsi.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti del veicolo.
Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati leggeri disagi al traffico