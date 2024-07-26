MASCALUCIA, BECCATA A GETTARE RIFIUTI: SEQUESTRO DEL MEZZO E DENUNCIA PER REATO AMBIENTALE

Denuncia per reato ambientale e sequestro del mezzo. Queste le sanzioni cui andrà incontro l’incivile colta in flagranza di reato mentre scaricava rifiuti di diversa natura sul ciglio della strada in...

I meticolosi accertamenti compiuti dal Comando di Polizia Locale del Comune di Mascalucia, coordinato dal Comandante Orazio Vecchio, hanno consentito di identificare tramite il sistema di videosorveglianza una cittadina di un comune limitrofo che nel giro di alcuni giorni aveva riversato, a più riprese, un ingente quantitativo di materiale indifferenziato.

A seguito di diverse segnalazioni pervenute all’assessore all’igiene ambiente Mario Marino e al Comando di Polizia Locale, sono state attivate repentinamente le procedure atte a rintracciare l’autrice dello scempio ambientale.

“La task force contro gli incivili risulta essere quantomai efficace – dichiara il Sindaco Vincenzo Magra – Il lavoro sinergico condotto con l’Assessore Mario Marino ed il Comandante Orazio Vecchio ci ha consentito di scovare un’incivile che aveva l’abitudine di insozzare via Armando Rapisarda, che secondo alcuni sprovveduti era luogo ideale per il conferimento abusivo di rifiuti. Ed invece abbiamo dimostrato che il controllo del territorio è capillare e costante.

Adesso l’incivile dovrà rispondere della propria condotta illecita e la sua automobile verrà sequestrata. Che serva da monito a chiunque abbia in mente di violare la legge a Mascalucia”.