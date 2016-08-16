Mascalucia: bimbo muore sbranato da due cani

Un bimbo di un anno e mezzo è morto sbranato da due cani doghi argentini a Mascalucia, nel catanese, in via Del Bosco. Ferita la madre che avrebbe fatto scudo con il proprio corpo. Inutile il trasport...

Un bimbo di un anno e mezzo è morto sbranato da due cani doghi argentini a Mascalucia, nel catanese, in via Del Bosco. Ferita la madre che avrebbe fatto scudo con il proprio corpo. Inutile il trasporto del bimbo con l'elisoccorso in ospedale. Il vicesindaco di Mascalucia, Fabio Cantarella ha sequestrato i due cani. La tragedia è avvenuta in una villetta di via Del Bosco: i cani erano di proprietà della famiglia e all'improvviso hanno azzannato il bimbo al volto, al torace e al collo, uccidendolo praticamente sul colpo.

