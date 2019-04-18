MASCALUCIA, CAGNOLINO SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO: ERA CADUTO NELLA PISCINA

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13,30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento nord, è intervenuta in via Cisternazza a Mascalucia per soccorrere un cagnolino caduto all’interno d...

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13,30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento nord, è intervenuta in via Cisternazza a Mascalucia per soccorrere un cagnolino caduto all’interno di una piscina degradata e infestata da vegetazione spontanea, ubicata all’interno di una proprietà privata abbandonata e posta sotto sequestro.

Il cagnolino, impaurito e in ipotermia, è stato tratto in salvo, accudito e consegnato alle cure delle persone che avevano effettuato la richiesta di soccorso.