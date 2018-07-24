MASCALUCIA: CISTERNA PERDE GAS, INTERVENTO POMPIERI

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania è intervenuta a Mascalucia per una perdita di gas da una autocisterna che trasportava 55.000 litri di Gas di petrolio liquefatto (Gpl). Si è reso necessario anche l'intervento di personale del reparto Nucleare biologico chimico, radiologico (Nbcr) dei vigili del fuoco di Catania per i necessari rilievi specialistici ed il monitoraggio della consistente perdita di prodotto, altamente infiammabile, dal mezzo. Dopo le necessarie verifiche e messa in sicurezza la cisterna e l'intera area interessata dalla dispersione del gas in atmosfera, l'intervento è stato dichiarato concluso e l'area liberata.