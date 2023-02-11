MASCALUCIA. COLTO CON UNA PISTOLA IN CASA DICHIARA DI AVERLA “TROVATA” NELLA SPAZZATURA, ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione.I militari della T...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

I militari della Tenenza, attraverso una proficua attività info investigativa, avevano appreso che l’uomo potesse detenere un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione.

Immediata è stata la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo in via Polveriera ma quest’ultimo, su richiesta dei Carabinieri per cercare di limitare i “danni”, li ha condotti in una stanza dell’abitazione e, prelevandola da un mobile, ha loro consegnato una custodia contenente una pistola marca Browning cal. 6,35 con matricola abrasa e 15 cartucce delle quali 6 inserite nel caricatore, aggiungendo d’averla rinvenuta vicino un cumulo di rifiuti.

L’arma sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per le opportune indagini di laboratorio e, soprattutto, per verificarne l’utilizzo in episodi delittuosi.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendone la sottoposizione agli arresti domiciliari.