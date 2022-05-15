MASCALUCIA, CONTROLLI NEI CANTIERI: DENUNCIATO AMMINISTRATORE DI UNA DITTA IN QUANTO È STATA RISCONTRATA L’INIDONEITÀ DEL PONTEGGIO

Continuano incessanti i controlli dell’Arma dei Carabinieri finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso ai sensi dei D. Lgs. 81...

Continuano incessanti i controlli dell’Arma dei Carabinieri finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e 276/2003.

I controlli straordinari nel settore edile disposti dal Comando Generale dei Carabinieri, hanno visto da ultimi impegnati i militari della Tenenza di Mascalucia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania.

Le attività ispettive hanno interessato diversi cantieri installati ed incaricati di lavori di ristrutturazione per civile abitazione tra cui uno installato in zona Mompilieri.

All’esito del sopralluogo effettuato è stato denunciato un 40enne del posto, amministratore unico di una ditta di Mascalucia, in quanto è stata riscontrata l’inidoneità del ponteggio metallico, carente di basette stabilizzatrici, parapetti e tavole ferma piedi. Le inosservanze rilevate comporteranno il pagamento di un’ammenda per un ammontare complessivo di 1.965 euro.