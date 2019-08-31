MASCALUCIA (CT). VÌOLA L’OBBLIGO DI SOGGIORNO PER SVALIGIARE UNA VILLA: IMMORTALATO DALLE TELECAMERE VIENE ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato il 36enne Manolo CAPONETTO.L’uomo, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di San Pietro Clarenza (CT), luogo di residen...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato il 36enne Manolo CAPONETTO.

L’uomo, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di San Pietro Clarenza (CT), luogo di residenza, si è reso responsabile unitamente ad un complice del furto di preziosi e di una TV commesso in una villa di Mascalucia.

La visione e l’estrapolazione di fotogrammi, da diversi sistemi di videosorveglianza, hanno consentito ai militari di riconoscere immediatamente uno dei due malviventi in Manolo CAPONETTO, che tra l’altro per commettere il furto aveva anche violato gli obblighi impostigli della misura di prevenzione, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità del correo.

L’arrestato è stato così posto al regime degli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’A.G.