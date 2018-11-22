MASCALUCIA: DROGA NASCOSTA NELLA CENTRALINA ELETTRICA, ARRESTATO

I Carabinieri di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un 25enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Al termine di una breve ma...

I Carabinieri di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un 25enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma efficace attività info investigativa i militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno fatto irruzione nell’abitazione del reo dove, grazie al prezioso fiuto del pastore tedesco “Indic”, sono stati scovati oltre 600 grammi di marijuana, che lo spacciatore aveva abilmente occultato nella centralina dove convergono tutti i tubi dell’impianto di riscaldamento dell’immobile.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una bilancia analogica di precisione.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.