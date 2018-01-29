I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 51enne Antonio URSINO del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliar...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza il 51enne Antonio URSINO del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

MASCALUCIA: Evade dai domiciliari per regalarsi una serata al ristorante. Rintracciato ed arrestato

L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri sera ha pensato bene di regalarsi una bella cena in un ristorante di Catania.

Locale in cui i carabinieri lo hanno raggiunto ed ammanettato, contestandogli l’evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.