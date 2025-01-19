Mascalucia, i Carabinieri soccorrono una donna bloccata in auto durante il nubifragio

L’Arma dei Carabinieri, costantemente presente sul territorio per prevenire e reprimere i reati, rappresenta anche un punto di riferimento per la popolazione, garantendo supporto e assistenza nei mome...

Ed è proprio in questo ultimo contesto, che i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia qualche giorno fa, hanno fornito il loro supporto in occasione di un intervento per soccorrere una donna di 70 anni del posto, rimasta bloccata nella sua auto durante il violento nubifragio che ha colpito l’intera provincia di Catania.

La signora, in particolare, mentre cercava di raggiungere la propria abitazione alla guida del suo mezzo, si è trovata improvvisamente in difficoltà a causa di una strada completamente allagata.

La sua vettura, infatti, è rimasta impantanata non riuscendo più a muoversi, mentre il livello dell’acqua continuava ad aumentare.

In preda al panico, quindi, la donna è riuscita a contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri, che, immediatamente, ha inviato sul posto una pattuglia, già impegnata sul territorio per supporto alle persone in occasione del forte nubifragio che, in pochissimo tempo, ha raggiunto la signora in pericolo.

L’equipaggio, nonostante le condizioni proibitive, ha immediatamente valutato la situazione e, dopo aver rassicurato la 70enne e verificato le sue condizioni di salute, si è avvicinato con la massima cautela all’auto bloccata, aiutando la conducente ad uscire dal veicolo per poi portarla in un luogo sicuro.

La signora, visibilmente scossa ma fortunatamente illesa, grazie anche alla tempestività dell’intervento, ha espresso la propria gratitudine ai Carabinieri per l’aiuto e il supporto forniti in quel momento di grave necessità.