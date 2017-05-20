MASCALUCIA: I SOLDI DELLA DROGA NASCOSI NEL DVD DI “GOMORRA”

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un 22enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Emulando le...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato nella flagranza un 22enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Emulando le gesta dei criminali del famoso film il giovane disoccupato si era ritagliato su misura una professione alquanto redditizia.

Per sua sfortuna ad interrompere il percorso formativo ci hanno pensato i carabinieri che, seguendone le mosse da alcuni giorni, l’altra sera hanno deciso di fare irruzione nella sua abitazione luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

150 grammi di marijuana, già suddivisa in stecche pronte per la vendita, vario materiale utilizzato generalmente per confezionare le dosi, nonché 500 euro in contanti nascosti dentro la custodia del dvd riproducente il film “GOMORRA”.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice del Tribunale di Catania in sede di udienza di convalida.