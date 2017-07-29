MASCALUCIA: INCENDIA AREA CONDOMINIALE E CAMPAGNE LIMITROFE, ARRESTATO PIROMANE

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, collaborati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato nella flagranza il pregiudicato catanese Giuseppe CONT...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, collaborati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato nella flagranza il pregiudicato catanese Giuseppe CONTI, di 62 anni, già affidato in prova ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di incendio doloso.

E’ accaduto ieri pomeriggio in un condominio di Via Pulei a Mascalucia. Sembra che il folle gesto sia nato da una sorta di rivalsa nei confronti delle istituzioni che alcuni anni fa, a causa dei mancati pagamenti degli oneri previsti per legge, gli revocarono l’assegnazione della casa popolare esistente proprio in quel condominio di Via Pulei.

Ha preparato dei cumuli di legno e plastica e, piazzandoli in diversi punti attorno all’area condominiale, utilizzando della benzina, ha appiccato il fuoco provocando un incendio che si è esteso anche alle campagne vicine per oltre 1.000 metri quadri.

La gente, terrorizzata, ha chiamato i Carabinieri che giunti immediatamente sul posto sono riusciti, nel giro di qualche minuto, a raccogliere notizie utili per l’identificazione del piromane bloccato poco dopo in paese con le mani ancora annerite e maleodoranti.

Per domare le fiamme c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catania che in serata sono riusciti a spegnere definitivamente ogni piccolo focolaio. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.

