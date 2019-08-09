MASCALUCIA: INCIDENTE CON PIÙ AUTOVETTURE, UN FERITO
A cura di Redazione
09 agosto 2019 11:00
Grave incidente, che ha coinvolto tre autovetture si è verificato stamattina, intorno le ore 09:45, in via Ombra a Mascalucia.
A scontrarsi, per cause in via d'accertamento, si sono scontrate una Smart, una Peugeot ed un Smar Forfour.
Ad essere soccorso, per le lievi ferite, la conducente della Smart.
Oltre ai soccorsi del 118, sul posto la Polizia Locale per regolare il traffico ed effettuare i dovuti rilievi.
Si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione.
IN AGGIORNAMENTO